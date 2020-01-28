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وكالة: الأردن تستضيف محادثات غير مباشرة بين الحوثيين والسعودية
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 09:31:00 مساءً

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وكالة: الأردن تستضيف محادثات غير مباشرة بين الحوثيين والسعودية
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*يمن برس - متابعات
قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن السعودية ستستأنف المحادثات غير المباشرة مع الحوثيين الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عَمّان.

و أشارت الوكالة نقلاً عن “بيتر ساليسبري”، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، أن الحوثيين قد يستخدمون المكاسب العسكرية لاكتساب النفوذ قبل استئناف المحادثات الأسبوع المقبل.

وبحسب ما أوردته الوكالة، يريد الجانبين نوعاً من الهدنة، لكن الخطر يكمن في أن الحوثيين لديهم الرغبة في إحراز تقدم كبير، حيث يشعرون أنهم يتصدرون المشهد، ما سيجعل المفاوضات صعبة للغاية.


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خاص - يمن برس

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