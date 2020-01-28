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ترامب ينشر خريطة فلسطين وفق "صفقة القرن"
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 09:42:00 مساءً

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ترامب ينشر خريطة فلسطين وفق "صفقة القرن"
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*يمن برس - متابعة خاصة

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خريطة للدولة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي المحتل وفق خطة السلام لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي أعلنها اليوم الثلاثاء، باسم صفقة القرن.

وقال ترامب في تغريدته على تويتر "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".
يمن برس - ترامب ينشر خريطة فلسطين وفق "صفقة القرن"

يمن برس - ترامب ينشر خريطة فلسطين وفق "صفقة القرن"



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خاص - يمن برس

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