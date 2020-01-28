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كتلة سيبيرية تحمل ليالي قارسة البرودة لليمن والأرصاد يحذر المواطنين

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري على مناطق واسعة من البلاد.



و أشار المركز في نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على مناطق واسعة من البلاد.



و توقع المركز استمرار الأجواء الباردة على مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء)، و المناطق المرتفعة من محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة)، و على الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، خلال الليل و الصباح الباكر.



كما توقع المركز ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى، خاصة على المرتفعات و الهضاب الداخلية. مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يبقى ضمن مستويات الأجواء الباردة.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري على مناطق واسعة من البلاد.و أشار المركز في نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على مناطق واسعة من البلاد.و توقع المركز استمرار الأجواء الباردة على مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء)، و المناطق المرتفعة من محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة)، و على الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، خلال الليل و الصباح الباكر.كما توقع المركز ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى، خاصة على المرتفعات و الهضاب الداخلية. مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يبقى ضمن مستويات الأجواء الباردة.







اليمن الطقس برد



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