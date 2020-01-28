كتلة سيبيرية تحمل ليالي قارسة البرودة لليمن والأرصاد يحذر المواطنين

*يمن برس - متابعة خاصة
أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري على مناطق واسعة من البلاد.
و أشار المركز في نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على مناطق واسعة من البلاد.
و توقع المركز استمرار الأجواء الباردة على مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء)، و المناطق المرتفعة من محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة)، و على الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، خلال الليل و الصباح الباكر.
كما توقع المركز ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى، خاصة على المرتفعات و الهضاب الداخلية. مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يبقى ضمن مستويات الأجواء الباردة.
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