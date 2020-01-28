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كتلة سيبيرية تحمل ليالي قارسة البرودة لليمن والأرصاد يحذر المواطنين
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 09:50:00 مساءً

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كتلة سيبيرية تحمل ليالي قارسة البرودة لليمن والأرصاد يحذر المواطنين
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*يمن برس - متابعة خاصة
أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري على مناطق واسعة من البلاد.

و أشار المركز في نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على مناطق واسعة من البلاد.

و توقع المركز استمرار الأجواء الباردة على مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء)، و المناطق المرتفعة من محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة)، و على الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، خلال الليل و الصباح الباكر.

كما توقع المركز ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى، خاصة على المرتفعات و الهضاب الداخلية. مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يبقى ضمن مستويات الأجواء الباردة.
 


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خاص - يمن برس

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