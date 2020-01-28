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الحوثيون يعلنون ”الحديدة” محافظة منكوبة بعد مليون حالة إصابة بالملاريا

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، الحديدة (غربي البلاد) محافظة منكوبة بسبب الانتشار الكبير للأمراض والأوبئة.



وقال وزير الصحة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل، إن عدد حالات الملاريا في الحديدة بشكل عام وصلت لأكثر من مليون حالة وحمى الضنك الى أكثر من 76 ألف حالة.



وطالب المتوكل بسرعة التدخل من الجهات المعنية للقضاء على مسببات الأوبئة والأمراض والمنظمات بالعمل تحت بند الطوارئ و التحرك السريع للقضاء على الأوبئة في الحديدة.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، الحديدة (غربي البلاد) محافظة منكوبة بسبب الانتشار الكبير للأمراض والأوبئة.وقال وزير الصحة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل، إن عدد حالات الملاريا في الحديدة بشكل عام وصلت لأكثر من مليون حالة وحمى الضنك الى أكثر من 76 ألف حالة.وطالب المتوكل بسرعة التدخل من الجهات المعنية للقضاء على مسببات الأوبئة والأمراض والمنظمات بالعمل تحت بند الطوارئ و التحرك السريع للقضاء على الأوبئة في الحديدة.







اليمن الحديدة الامراض



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