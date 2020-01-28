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شاهد.. ظهور مفاجئ للمقدشي ولواء سعودي شرق العاصمة صنعاء
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 10:20:00 مساءً

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شاهد.. ظهور مفاجئ للمقدشي ولواء سعودي شرق العاصمة صنعاء
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*يمن برس - متابعة خاصة
زار وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الثلاثاء، ومعه قائد قوات التحالف بمأرب اللواء الركن عبد الحميد المزيني، الخطوط الأمامية في جبهة نهم شرقي صنعاء.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، تفقد المقدشي، والمزيني، سير العمليات القتالية في الصفوف الأمامية في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء.

والتقى وزير الدفاع بقائد المنطقة العسكرية السابعة السلف اللواء الركن محسن الخُبّي، والقائد الخلف اللواء الركن أحمد حسان جبران.

وأكد المقدشي اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والمناطق حتى استكمال تحرير الوطن واستعادة الشرعية والدولة والمؤسسات الدستورية.

وتزامنت الزيارة مع معارك عنيفة تشهدها جبهة نهم بين الحوثيين وقوات الجيش للاسبوع الثاني على التوالي.


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خاص - يمن برس

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