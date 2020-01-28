|
نتنياهو يكشف اسم عاصمة فلسطين الجديدة وفقاً لصفقة القرن
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 11:10:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس - متابعات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء إن خطة السلام الأمريكية تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة في ضاحية أبو ديس على أطراف القدس.
وأضاف نتنياهو للصحفيين، بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: