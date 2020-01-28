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خصروف يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ماحصل في نهم
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 11:30:00 مساءً

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خصروف يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ماحصل في نهم
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*يمن برس - متابعات خاصة
كشف رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق اللواء محسن خصروف أسباب تقدم الحوثيين في جبهات شرق صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال خصروف في تصريحات لقناة بلقيس إن ما حصل في نهم ومفرق الجوف هو نتيجة مكافئة وطبيعية لحالة من الرخاوة والنزوع الشخصي وإهمال الجيش الوطني.

وعزا خصروف حالة الإرباك التي رافقت الجنود بسبب اختراق الحوثيين للاتصالات وتعطيلها، وأصدروا أوامر بالانسحاب باسم قيادة الجيش الوطني.

 وأشار إلى أن اتصالات الجيش الوطني وقياداته والدولة الشرعية تحت مراقبة الحوثيين في صنعاء، مستغربا في الوقت ذاته بقاء الاتصالات تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

ولفت إلى أن القيادات العسكرية المسؤولة عن إدارة المعركة والتي اُعطت لها الصلاحيات والإمكانيات خارج هيكلية الوزارة لم تكن بمستوى المسؤولية ولا بمستوى قيادة جيش وعمليات عسكرية في هذا الشكل.

وطالب خصروف الرئيس هادي ونائبه ووزير الدفاع بإعادة النظر في التركيبة القيادية للجيش الوطني وتطهيره من العناصر المندسة والفاسدة والتحقيق الدقيق فيما حدث.

وحقق الحوثيون تقدماً لافتاً خلال المعارك التي شهدتها جبهة نهم خلال الايام الماضية ووصلوا الى مفرق الجوف عقب معارك مع قوات الجيش الوطني.


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خاص - يمن برس

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