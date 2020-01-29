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أمريكا تخرج عن صمتها إزاء معارك نهم بهذا البيان العاجل

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*يمن برس - متابعات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلق حكومة الولايات المتحدة من تجدد العنف في اليمن.



وأوضح بومبيو، أن الجهود المبذولة في الأسابيع القليلة الماضية، لوقف التصعيد أسفرت عن انخفاض كبير في القتال، وأظهرت للشعب اليمني أن إنهاء القتال ممكن.



وأشار إلى أنه رغم ذلك، فإن تجدد القتال أمر غير مقبول، ويهدد بتقويض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس، حسب تقرير لوكالة أنباء بلومبرغ.



وأضاف بومبيو في بيان مساء الثلاثاء "كما أن تجدد القتال يؤدي إلى عدم استقرار، ويمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات الخبيثة لأغراضها الخاصة، على حساب الشعب اليمني والمنطقة ككل".



وأضاف "ندعو جميع الأطراف إلى منح الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني، والعودة فوراً إلى ضبط النفس. ولابد أن يوقف الحوثيون الهجمات على الأراضي السعودية".



وأفاد بأن "وقف التصعيد يمثل نقطة انطلاق حيوية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لجلب الأطراف في اليمن إلى تسوية سياسية. ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا الدوليين لإحلال السلام والازدهار والأمن في اليمن".







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلق حكومة الولايات المتحدة من تجدد العنف في اليمن.وأوضح بومبيو، أن الجهود المبذولة في الأسابيع القليلة الماضية، لوقف التصعيد أسفرت عن انخفاض كبير في القتال، وأظهرت للشعب اليمني أن إنهاء القتال ممكن.وأشار إلى أنه رغم ذلك، فإن تجدد القتال أمر غير مقبول، ويهدد بتقويض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس، حسب تقرير لوكالة أنباء بلومبرغ.وأضاف بومبيو في بيان مساء الثلاثاء "كما أن تجدد القتال يؤدي إلى عدم استقرار، ويمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات الخبيثة لأغراضها الخاصة، على حساب الشعب اليمني والمنطقة ككل".وأضاف "ندعو جميع الأطراف إلى منح الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني، والعودة فوراً إلى ضبط النفس. ولابد أن يوقف الحوثيون الهجمات على الأراضي السعودية".وأفاد بأن "وقف التصعيد يمثل نقطة انطلاق حيوية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لجلب الأطراف في اليمن إلى تسوية سياسية. ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا الدوليين لإحلال السلام والازدهار والأمن في اليمن".







اليمن الخارجية الأمريكية نهم



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