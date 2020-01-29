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الجيش يفتح جبهة جديدة نحو صنعاء ويباغت الحوثيين من عمران
الاربعاء, 29 يناير, 2020 01:30:00 صباحاً

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الجيش يفتح جبهة جديدة نحو صنعاء ويباغت الحوثيين من عمران
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*يمن برس - خاص
كشفت مصادر عسكرية عن استعدادات تجريها قيادة الجيش لفتح جبهة جديدة للتقدم نحو صنعاء وتضييق الخناق على جماعة الحوثي.

وأوضحت المصادر لـ"يمن برس" إن قيادة الجيش تخطط  لفتح جبهة جديدة في محافظة عمران بعدما باتت على مشارفها، ما يعيد المحافظة إلى الواجهة بعد نحو خمس سنوات من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي عقده قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، الثلاثاء مع قيادة السلطة المحلية والوجاهات الإجتماعية من أبناء محافظة عمران، ناقش الاستعدادات الجارية لفتح جبهة جديدة في محافظة عمران.

وتملك محافظة عمران موقعاً استراتيجياً حيث تتوسط بين محافظة صعدة، معقل "جماعة الحوثي" والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ سبتمبر 2014.
 


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خاص - يمن برس

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