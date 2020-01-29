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الجيش يستعيد مفرق الجوف وبراقش والصفراء بعملية خاطفة وجثث الحوثيين بالعشرات

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تطور نوعي في معارك نهم والجيش يباغت الحوثيين بهجوم ساحق

*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء، إستعادة قواته المواقع التي سيطرت عليها جماعة الحوثي بمحافظتي مأرب والجوف.



ونقلت قناة "يمن شباب" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء ركن محمد الحبيشي قوله إن قوات الجيش استعادت كامل السيطرة على مناطق مفرق الجوف ومنطقة براقش الأثرية ومنطقة الصفراء ومديرية مجزر في جبهات محيط العاصمة صنعاء.



وأكد قيام قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي بتنفيذ عملية عسكرية خاطفة فجر الثلاثاء تمكنت خلالها من استعادت كامل المناطق التي سيطرت عليها في محافظة الجوف.



وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين وأسر آخرين.



وكان الحوثيون سيطروا على مفرق الجوف بعد انسحاب تكتيكي لوحدات من الجيش الوطني من مواقعها بجبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء، إستعادة قواته المواقع التي سيطرت عليها جماعة الحوثي بمحافظتي مأرب والجوف.ونقلت قناة "يمن شباب" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء ركن محمد الحبيشي قوله إن قوات الجيش استعادت كامل السيطرة على مناطق مفرق الجوف ومنطقة براقش الأثرية ومنطقة الصفراء ومديرية مجزر في جبهات محيط العاصمة صنعاء.وأكد قيام قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي بتنفيذ عملية عسكرية خاطفة فجر الثلاثاء تمكنت خلالها من استعادت كامل المناطق التي سيطرت عليها في محافظة الجوف.وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين وأسر آخرين.وكان الحوثيون سيطروا على مفرق الجوف بعد انسحاب تكتيكي لوحدات من الجيش الوطني من مواقعها بجبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).







اليمن الجيش الجوف



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