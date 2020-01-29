اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية لمناقشة إعلان ترمب "صفقة القرن"

*يمن برس - متابعة خاصة

تعقد الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية، السبت المقبل في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لمناقشة خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الجامعة.وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، للصحافيين، إن "وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا، السبت، في مقر الجامعة العربية بحضور الرئيس الفلسطيني لبحث ما يسمى صفقة القرن". وأوضح أن "الاجتماع يعقد بناء على طلب فلسطين".وأعلن الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، خطة للسلام في الشرق الأوسط، وصفتها إسرائيل بـ"التاريخية"، لكن الفلسطينيين ومعظم القادة العرب رفضوها مسبقا.