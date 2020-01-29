الناشطة ابتسام أبو دنيا تكشف تفاصيل جديدة عن اعتداء قيادات حوثية عليها

*يمن برس - خاص
كشفت الناشطة ابتسام أبو دنيا عن تفاصيل جديدة تتعلق باقتحام قيادات حوثية لمنزلها، واعتدائهم عليها بالضرب والقذف والإهانة.
ونشرت ابتسام أبو دنيا في تغريدة على حسابها في تويتر صورة أحد المعتدين وعلقت على الصورة بقولها "عبدالله علي أحمد عبدالله أبو دنيا، أحد أفراد العصابة المسلحة التي اقتحمت بيتي في 4 يناير 2020 الساعة الواحدة والنصف ظهرا".
مضيفة "قام عبدالله أبو دنيا بوضع الحذاء في فمي وقال كلي هذا لو تشتي راتب، كما قام بقذفي قذفًا علنيًا صريحًا بالفاظ نابية وطلب مني أن أبيع عرضي ولا أطالب براتبي من الإرهابي المجرم سيد"، حسب قولها.
كما نشرت الناشطة ابتسام أبو دنيا في تغريدة أخرى أسماء المجموعة التي يقودها القيادي في جماعة الحوثي وليد أبو دنيا، التي اقتحمت منزلها بقوة السلاح واعتدت عليها وعلى أولادها بالضرب.
ويعود نسب الناشطة ابتسام أبو دنيا إلى أسرة هاشمية، وتعد من القلائل الذين يقطنون صنعاء ويهاجمون التحركات الانقلابية للحوثيين، والجرائم التي ترتكب بحق المواطنين في مناطق سيطرتهم.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك