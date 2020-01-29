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إصلاح الإنترنت في اليمن سيستغرق فترة أكبر من المتوقعة
الاربعاء, 29 يناير, 2020 10:44:00 صباحاً

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إصلاح الإنترنت في اليمن سيستغرق فترة أكبر من المتوقعة

*يمن برس - متابعة خاصة
أوضحت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بصنعاء، أن عودة الإنترنت إلى اليمن وإصلاح الكابل التالف سيستغرق فترة زمنية أكثر من المتوقعة.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن المطري أن تتسلم شركة (GCX) تصاريح الإصلاح من الحكومة المصرية مع نهاية فبراير الجاري، لتتم بعد ذلك عملية الإصلاح.

وكانت تيليمن قد أعلنت في وقت سابق أن عملية الاصلاح ستبدأ في الأسبوع الثالث من شهر فبراير القادم، لكن مديرها عاد وأدلى بتصريحات جديدة عن موعد الإصلاح.

وتسبب انقطاع الانترنت في اليمن بشلل شبه تام في الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك، وخسائر اقتصادية كبيرة.


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خاص - يمن برس

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