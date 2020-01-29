الحوثيون يفرضون "مجهود حربي" على طلاب المدارس في الحديدة

*يمن برس -الحديدة
فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، إتاوات مالية جديدة على طلاب مدارس الحديدة، تحت مسمى مجهود حربي لدعم حربها ضد اليمنيين.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة إعلان من مكتب التربية في محافظة الحديدة، يلزم المدارس بفرض ألف ريال كحد أدنى على كل طالب مقابل دعم ما يمسى بالمجهود الحربي.
وفرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، على مدى العام الدراسي، إتاوات مالية متعددة على طلاب المدارس تحت مسميات ومناسبات مختلفة الأمر الذي أثقل من كاهل الطلاب وأولياء ألأمور الذين اضطر كثير منهم إلى إخراج أبنائهم من المدارس والحاقهم بسوق العمل تحت ضغوطات الحياة وصعوبة الظروف المعيشية.
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