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مباشر من محلات الصرافة ..تعرف على أسعار صرف الريال اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية
الاربعاء, 29 يناير, 2020 02:31:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني استقرارا نسبيا مقابل الدولار والعملات الأجنبية .
وجاءت أسعار الصرف كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 168
الدولار : 638
الإماراتي : 171
العماني : 1638
ذهب كسر 21 : 27,200
(( أسعار البيع ))
السعودي : 169.5
الدولار : 646
الإماراتي : 173.5
العماني : 1670
ذهب كسر 21 : 27,800
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