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اليمن تعلن موقفها من صفقة القرن

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت الجمهورية اليمنية أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير.



وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي في تغريدة مقتضبة على حسابه في تويتر إن موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية ثابت ثابت وراسخ وداعم ولن يتغير.



مضيفًا أن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير قابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



مؤكدًا أن الشعب اليمني سيبقى دائمًا وأبدًا مع الشعب الفلسطيني ومع حقه في أرضه ودولته ولن يحيد عن ذلك.



ويأتي موقف اليمن كرد على صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي تعهد من خلالها بأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل.



وجوبهت هذه الخطه برفض واسع من قبل الفلسطينيين والعديد من دول العالم.



ورفضت السلطة السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل "صفقة القرن"، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن "رفضنا خطة ترامب منذ البداية، ولن نقبل بدولة دون القدس"، مؤكدًا أن "صفقة القرن لن تمر وستذهب إلى مزبلة التأريخ"، على حد وصفه.



واقترح ترامب حلًا للدولتين، وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض خلال لقائه رئيس وزراء الك بنيامين نتنياهو، إن خطته "قد تكون الفرصة الأخيرة" للفلسطينيين .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت الجمهورية اليمنية أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير.وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي في تغريدة مقتضبة على حسابه في تويتر إن موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية ثابت ثابت وراسخ وداعم ولن يتغير.مضيفًا أن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير قابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.مؤكدًا أن الشعب اليمني سيبقى دائمًا وأبدًا مع الشعب الفلسطيني ومع حقه في أرضه ودولته ولن يحيد عن ذلك.ويأتي موقف اليمن كرد على صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي تعهد من خلالها بأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل.وجوبهت هذه الخطه برفض واسع من قبل الفلسطينيين والعديد من دول العالم.ورفضت السلطة السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل "صفقة القرن"، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن "رفضنا خطة ترامب منذ البداية، ولن نقبل بدولة دون القدس"، مؤكدًا أن "صفقة القرن لن تمر وستذهب إلى مزبلة التأريخ"، على حد وصفه.واقترح ترامب حلًا للدولتين، وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض خلال لقائه رئيس وزراء الك بنيامين نتنياهو، إن خطته "قد تكون الفرصة الأخيرة" للفلسطينيين .







اليمن موقف صفقة القرن



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