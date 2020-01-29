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لجنة دولية توجه هذه الدعوة الهامة لأطراف الصراع في اليمن

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من معارك نهم

*يمن برس -متابعات

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، الأطراف اليمنية المتحاربة إلى تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين واحترام قواعد الحرب التي ستدخل في مارس المقبل عامها السادس.



وقال مكتب اللجنة الدولية باليمن في تغريدة عبر تويتر: "نُذكر جميع أطراف النزاع باحترام قواعد الحرب وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في جميع الأوقات باليمن".



وشددت اللجنة على أنه "لا يجب أن يكون مصير أي مدني أن يجد نفسه عالقاً وسط تبادل النيران"، مشيرة إلى أن "التكتيكات العسكرية يجب أن تراعي أرواح الأشخاص المسالمين الذين اختاروا عدم المشاركة في القتال".



ومنذ الأسبوع الماضي، تجددت المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات في اليمن، فيما عبر المبعوث الأممي إلى البلاد مارتن غريفيث الأربعاء المنصرم عن قلقه العميق جراء ما وصفه التصعيد الأخير للعنف.



وتشهد مديرية نهم ومحافظتي مأرب والجوف منذ السبت الماضي، مواجهات وصفها مراقبون عسكريون، بـ"العنيفة" بين قوات الجيش التابع للحكومة ىالشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية.



وأدى الصراع في اليمن الذي يدخل في مارس المقبل عامه السادس في مقتل 100 مدني وتشريد قرابة 3.6 من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم" بحسب تصنيف الامم المتحدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، الأطراف اليمنية المتحاربة إلى تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين واحترام قواعد الحرب التي ستدخل في مارس المقبل عامها السادس.وقال مكتب اللجنة الدولية باليمن في تغريدة عبر تويتر: "نُذكر جميع أطراف النزاع باحترام قواعد الحرب وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في جميع الأوقات باليمن".وشددت اللجنة على أنه "لا يجب أن يكون مصير أي مدني أن يجد نفسه عالقاً وسط تبادل النيران"، مشيرة إلى أن "التكتيكات العسكرية يجب أن تراعي أرواح الأشخاص المسالمين الذين اختاروا عدم المشاركة في القتال".ومنذ الأسبوع الماضي، تجددت المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات في اليمن، فيما عبر المبعوث الأممي إلى البلاد مارتن غريفيث الأربعاء المنصرم عن قلقه العميق جراء ما وصفه التصعيد الأخير للعنف.وتشهد مديرية نهم ومحافظتي مأرب والجوف منذ السبت الماضي، مواجهات وصفها مراقبون عسكريون، بـ"العنيفة" بين قوات الجيش التابع للحكومة ىالشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية.وأدى الصراع في اليمن الذي يدخل في مارس المقبل عامه السادس في مقتل 100 مدني وتشريد قرابة 3.6 من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم" بحسب تصنيف الامم المتحدة.







لجنة دولية الصراع اليمن



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