مجاميع مسلحة تقطع الخط الرئيسي الرابط بين عدن وتعز في منطقة الضباب

*يمن برس -خاص
قامت مجاميع مسلحة اليوم الأربعاء بقطع الخط الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومدينة عدن غرب محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .
وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن مجاميع مسلحة قامت بقطع الخط الرئيسي في مفرق جبل حبشي بمنطقة الضباب.
وأضافت المصادر أن المسلحين منعوا المواطنين من الدخول إلى المدينة والخروج منها دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه التصرفات .
وتواصل الجماعات المسلحة عمليات قطع الطرق الرئيسية من حينٍ لآخر في ظل حالة من الإنفلات الأمني تشهدها المحافظة .
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