 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مجاميع مسلحة تقطع الخط الرئيسي الرابط بين عدن وتعز في منطقة الضباب
مجاميع مسلحة تقطع الخط الرئيسي الرابط بين عدن وتعز في منطقة الضباب
الاربعاء, 29 يناير, 2020 03:15:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
إرشيفية
إرشيفية

*يمن برس -خاص
قامت مجاميع مسلحة اليوم الأربعاء بقطع الخط الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومدينة عدن غرب محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .

وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن مجاميع مسلحة قامت بقطع الخط الرئيسي في مفرق جبل حبشي بمنطقة الضباب.

وأضافت المصادر أن المسلحين منعوا المواطنين من الدخول إلى المدينة والخروج منها دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه التصرفات  .

وتواصل الجماعات المسلحة عمليات قطع الطرق الرئيسية من حينٍ لآخر  في ظل حالة من الإنفلات الأمني تشهدها المحافظة .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
849
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©