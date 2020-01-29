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الجيش يعلن مصرع القيادي الحوثي"أبو نجيب الشريف" وأسر 58 آخرين في الغيـل

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*يمن برس -الجوف

لقي العشرات من مليشيا الحوثي، أمس الثلاثاء، مصرعهم، بينهم قيادي ميداني بارز، وأسر 58 أخرين، على يد قوات الجيش الوطني، في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن المواجهات التي تدور في مديرية الغيل بحافظة الجوف، بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي البارز، والمشرف العام في المحافظة، المُكنى "أبو نجيب محسن مانع الشريف".



وبحسب المصادر، فقد تمكن الجيش الوطني من أسر 58 من عناصر مليشيا الحوثي، واغتنام 12 طقمًا، وسقوط العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح، خلال محاولتهم السيطرة على المديرية.



وتدور معارك طاحنة منذ نحو أسبوع في جبهة نهم، ومحافظتي مأرب والجوف، لقي خلالها العشرات من المليشيا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي العشرات من مليشيا الحوثي، أمس الثلاثاء، مصرعهم، بينهم قيادي ميداني بارز، وأسر 58 أخرين، على يد قوات الجيش الوطني، في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.وقالت مصادر محلية، إن المواجهات التي تدور في مديرية الغيل بحافظة الجوف، بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي البارز، والمشرف العام في المحافظة، المُكنى "أبو نجيب محسن مانع الشريف".وبحسب المصادر، فقد تمكن الجيش الوطني من أسر 58 من عناصر مليشيا الحوثي، واغتنام 12 طقمًا، وسقوط العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح، خلال محاولتهم السيطرة على المديرية.وتدور معارك طاحنة منذ نحو أسبوع في جبهة نهم، ومحافظتي مأرب والجوف، لقي خلالها العشرات من المليشيا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة.







الجيش الوطني الجوف الغيل



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