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عاجل : مليشيا الحوثي تعلن استهدافها مناطق حساسة في السعودية بصورايخ وطائرات مسيرة وتحدد موقفها من "صفقة القرن"

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*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة.



كما أعلنت الجماعة استهداف مطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي.



وذكر المتحدث باسم الجماعة أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليات نوعية استهدفت شركةَ آرامكو في جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".



وأضاف المتحدث "نحن لسنا في معركة مع أحدٍ من أبناء الوطن الشرفاء وإنما دفاعاً عن بلدِنا من العُدوان الخارجي وأتباعه من العملاء والخونة الذين ندعوهم إلى العودة إلى جادة الصواب , فالوطن يتسعُ لجميع أبنائه وأيدينا ممدودة للجميع.



وبشأن الموقف الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية قال المتحدث باسم الجماعة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة.كما أعلنت الجماعة استهداف مطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي.وذكر المتحدث باسم الجماعة أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليات نوعية استهدفت شركةَ آرامكو في جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".وأضاف المتحدث "نحن لسنا في معركة مع أحدٍ من أبناء الوطن الشرفاء وإنما دفاعاً عن بلدِنا من العُدوان الخارجي وأتباعه من العملاء والخونة الذين ندعوهم إلى العودة إلى جادة الصواب , فالوطن يتسعُ لجميع أبنائه وأيدينا ممدودة للجميع.وبشأن الموقف الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية قال المتحدث باسم الجماعة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية .







مليشيا الحوثي السعودية صفقة القرن



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