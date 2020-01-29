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الجيش الوطني يعلن إسقاط طائرة للحوثيين في الجوف (صورة)

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طائرة مسيرة أسقطها الجيش في الجوف

*يمن برس -خاص

تمكن الجيش الوطني اليوم الأربعاء من إسقاط طائرة للحوثيين في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن .



وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن طائرة حوثية مسيرة تم إسقاطها اليوم بنيران الجيش الوطني في منطقة المتون بمحافظة الجوف .



وتشهد منطقة المتون وبقية الجبهات في محافظة الجوف معارك ضارية بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية ، حيث أعلن الجيش الوطني مساء أمس الثلاثاء سيطرته على مفرق الجوف ومدينتي براقش والصفراء بعد يومين من سقوطها بيد المليشيا الحوثية .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكن الجيش الوطني اليوم الأربعاء من إسقاط طائرة للحوثيين في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن .وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن طائرة حوثية مسيرة تم إسقاطها اليوم بنيران الجيش الوطني في منطقة المتون بمحافظة الجوف .وتشهد منطقة المتون وبقية الجبهات في محافظة الجوف معارك ضارية بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية ، حيث أعلن الجيش الوطني مساء أمس الثلاثاء سيطرته على مفرق الجوف ومدينتي براقش والصفراء بعد يومين من سقوطها بيد المليشيا الحوثية .







الجوف طائرة مسيرة المتون



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