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الجيش الوطني يعلن إسقاط طائرة للحوثيين في الجوف (صورة)
الاربعاء, 29 يناير, 2020 04:54:00 مساءً
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طائرة مسيرة أسقطها الجيش في الجوف
*يمن برس -خاص
تمكن الجيش الوطني اليوم الأربعاء من إسقاط طائرة للحوثيين في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن .
وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن طائرة حوثية مسيرة تم إسقاطها اليوم بنيران الجيش الوطني في منطقة المتون بمحافظة الجوف .
وتشهد منطقة المتون وبقية الجبهات في محافظة الجوف معارك ضارية بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية ، حيث أعلن الجيش الوطني مساء أمس الثلاثاء سيطرته على مفرق الجوف ومدينتي براقش والصفراء بعد يومين من سقوطها بيد المليشيا الحوثية .
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