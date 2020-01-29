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كما ورد ..القوات الحكومية تفشل مخطط حوثي جديد يقوده "أبو علي الحاكم " لإسقاط محافظة مأرب وتمنع أخطر محاولة للإلتفاف (تفاصيل حصرية)

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*يمن برس -خاص

تمكنت قوات الجيش في محافطة مأرب الواقعة شمال اليمن من إفشال محاولة إلتفاف جديدة للمليشيا الحوثية على المحافظة .



وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن المليشيا الحوثية استقدمت معدات وآلات حفر لشق طريق يؤدي إلى منطقة الجوبة من جهة بني ضبيان ووادي ذنة في محاولةٍ منها للإلتفاف على قوات الشرعية وشن هجوم مفاجئ على مدينة مأرب وإسقاطها .





وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تنبهت لهذه المحاولة التي يقودها القيادي "أحمد مبارك شريف" وأبو علي الحاكم" وقامت بالاشتباك مع الحوثيين وإفشال مخططهم .



وكانت الأجهزة الأمنية قد أفشلت مخطط خطير للمليشيا الحوثية قبل يومين وألقت القبض على أكثر من 500 شخص كانوا على وشك إسقاط المحافظة من الداخل في ظل معارك ضارية تخوضها القوات الحكومية مع الحوثيين في صرواح ونهم والجوف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت قوات الجيش في محافطة مأرب الواقعة شمال اليمن من إفشال محاولة إلتفاف جديدة للمليشيا الحوثية على المحافظة .وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن المليشيا الحوثية استقدمت معدات وآلات حفر لشق طريق يؤدي إلى منطقة الجوبة من جهة بني ضبيان ووادي ذنة في محاولةٍ منها للإلتفاف على قوات الشرعية وشن هجوم مفاجئ على مدينة مأرب وإسقاطها .وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تنبهت لهذه المحاولة التي يقودها القيادي "أحمد مبارك شريف" وأبو علي الحاكم" وقامت بالاشتباك مع الحوثيين وإفشال مخططهم .وكانت الأجهزة الأمنية قد أفشلت مخطط خطير للمليشيا الحوثية قبل يومين وألقت القبض على أكثر من 500 شخص كانوا على وشك إسقاط المحافظة من الداخل في ظل معارك ضارية تخوضها القوات الحكومية مع الحوثيين في صرواح ونهم والجوف.







القوات الحكومية مأرب بني ضبيان



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