مسؤول محلي يتعرض لمحاولة اغتيال في عدن

*يمن برس -عدن
أصيب مسؤول محلي بجروح عديدة ، اليوم الأربعاء، إثر محاول اغتيال من قبل مسلحين مجهولين في مدينة عدن (جنوبي اليمن)
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على مدير مديرية كريتر العميد خالد سيدو أثناء قيادته لسيارته في حي القطيع وسط المدينة القديمة بكريتر.
وأكدت المصادر، أن "سيدو" أصيب بجروح في إحدى قدميه، ونقل إلى أحد مستشفيات المدينة، فيما لاذ الجناة بالفرار.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن انفلاتاً أمنياً، منذ سيطرة ميليشيا الانتقالي الإماراتي على المدينة في أغسطس من العام الماضي، حيث حدثت سلسلة اغتيالات معظمها استهدفت ضباط في البحث الجنائي.
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