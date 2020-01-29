الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / احتراق ناقلة نفط قبالة مدينة الشارقة في الإمارات

احتراق ناقلة نفط قبالة مدينة الشارقة في الإمارات

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -متابعة خاصة

قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.



وقالت وكالة "رويترز" إن التعليقات جاءت في إشعار تم إرساله عبر البريد الإلكتروني للوكالة.



ووفقًا للمراسلة الصحفية كاتي مكيو، فإن الناقلة المشتعلة هي سفينة MV Osprey وهي تابعة لشركة نرويجية للأحمال الثقيلة.



ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ممثل من UKMTO قوله إن الناقلة اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبو موسى.





وأضاف الممثل أنه لم يتضح عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وقت وقوع الحادث.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.وقالت وكالة "رويترز" إن التعليقات جاءت في إشعار تم إرساله عبر البريد الإلكتروني للوكالة.ووفقًا للمراسلة الصحفية كاتي مكيو، فإن الناقلة المشتعلة هي سفينة MV Osprey وهي تابعة لشركة نرويجية للأحمال الثقيلة.ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ممثل من UKMTO قوله إن الناقلة اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبو موسى.وأضاف الممثل أنه لم يتضح عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وقت وقوع الحادث.







سفينة الشارقة احتراق



شارك الخبر أصدقاءك:



638

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







