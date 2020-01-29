احتراق ناقلة نفط قبالة مدينة الشارقة في الإمارات

*يمن برس -متابعة خاصة
قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.
وقالت وكالة "رويترز" إن التعليقات جاءت في إشعار تم إرساله عبر البريد الإلكتروني للوكالة.
ووفقًا للمراسلة الصحفية كاتي مكيو، فإن الناقلة المشتعلة هي سفينة MV Osprey وهي تابعة لشركة نرويجية للأحمال الثقيلة.
ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ممثل من UKMTO قوله إن الناقلة اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبو موسى.
وأضاف الممثل أنه لم يتضح عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وقت وقوع الحادث.
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