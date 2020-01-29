الصليب الأحمر يحث الحكومة والحوثيين على تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين

*يمن برس - متابعات
حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أطراف النزاع في اليمن إلى احترام قواعد الحرب وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
وقالت اللجنة في تغريدة على حساب مكتبها في اليمن في تغريدة على "تويتر": "لا يجب أن يكون مصير أي مدني أن يجد نفسه عالقاً وسط تبادل النيران".
وأضافت أن "التكتيكات العسكرية يجب أن تراعي أرواح الأشخاص المسالمين الذين اختاروا عدم المشاركة في القتال".
وتابعت "نُذكر جميع أطراف النزاع باحترام قواعد الحرب وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في جميع الأوقات".
وتجددت المعارك بين قوات الحكومة وجماعة الحوثيين، في عدة جبهات أبرزها نهم ومأرب والجوف منذ الأسبوع الماضي.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك