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الجيش ينصب كمينا للحوثيين في الجوف ويكبدهم خسائر فادحة

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*يمن برس - متابعة خاصة

نصبت قوات الجيش الوطني كمينا محكما لمجموعة من عناصر الحوثيين، بعد أن استدرجتهم إلى إحدى الشعاب الواقعة قرب جبال الساقية، المطلة على مديرية الغيل غربي المحافظة.



وقال الجيش الوطني إن قواته استدرجت الأربعاء، مجموعة من عناصر الحوثيين إلى أحد الشعاب في ”جبال الساقية“ المطلة على مديرية ”الغيل“ غربي الجوف.



وقصفت مدفعية الجيش تعزيزات حوثية في مناطق المواجهات في الجبهة، فيما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع لها في الجبهة ذاتها، بحسب موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش.



واستهدفت مقاتلات التحالف، فجر اليوم، تعزيزات حوثية في جبهة العقبة شمالي شرق المحافظة، مما أسفر عن تدمير عربتين تابعة للمليشيا ومصرع وجرح كل من كان على متنهما.



وذكر المصدر، أن جماعة الحوثي تكبّدت خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، ما أسفرت عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نصبت قوات الجيش الوطني كمينا محكما لمجموعة من عناصر الحوثيين، بعد أن استدرجتهم إلى إحدى الشعاب الواقعة قرب جبال الساقية، المطلة على مديرية الغيل غربي المحافظة.وقال الجيش الوطني إن قواته استدرجت الأربعاء، مجموعة من عناصر الحوثيين إلى أحد الشعاب في ”جبال الساقية“ المطلة على مديرية ”الغيل“ غربي الجوف.وقصفت مدفعية الجيش تعزيزات حوثية في مناطق المواجهات في الجبهة، فيما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع لها في الجبهة ذاتها، بحسب موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش.واستهدفت مقاتلات التحالف، فجر اليوم، تعزيزات حوثية في جبهة العقبة شمالي شرق المحافظة، مما أسفر عن تدمير عربتين تابعة للمليشيا ومصرع وجرح كل من كان على متنهما.وذكر المصدر، أن جماعة الحوثي تكبّدت خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، ما أسفرت عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى.







اليمن الجوف كمين



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