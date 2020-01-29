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من هول الصدمة ..رجل ينطرح أرضا بعد معرفة القيمة الحقيقية لساعة اشتراها قبل 40 عاماً
الاربعاء, 29 يناير, 2020 09:23:00 مساءً

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من هول الصدمة ..رجل ينطرح أرضا بعد معرفة القيمة الحقيقية لساعة اشتراها قبل 40 عاماً
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*يمن برس -متابعة خاصة
تفاجأ رجل أمريكي بقيمة ساعته التي اشتراها عام 1974 مقابل 346 دولارًا، عندما أحضرها لمعرض للتحف والسلع الفاخرة في داكوتا الشمالية لمعرفة قيمتها الحالية.

وأخبر المقيمون وخبراء التحف الفنية والأثرية الرجل، بأن قيمة ساعته التي تحمل علامة "رولكس" تساوي الآن نحو 400 ألف دولار إذا بيعت في المزاد العلني، لينطرح الرجل أرضًا فور سماع القيمة.


لكن ما زاد من مفاجأته هو تعليق المثمن في المعرض المتنقل الذي قال "بفضل الحالة الجيدة للساعة (كما لو أنها جديدة) فإنها قد تباع مقابل ما بين 500 ألف إلى 700 ألف دولار".

جاء ذلك خلال حلقة من سلسلة "أنتيكس رود شو" التي تعرضها شبكة "فيرمونت بي بي إس"، التي تتناول فعاليات المعرض المتنقل الذي يجوب الولايات المتحدة بحثًا عن الكنوز والمتعلقات الثمينة.

من جانبه قال الرجل، وهو من قدامى المحاربين في سلاح الجو الأمريكي، إنه اشترى الساعة لأنه سمع بأنها جيدة أثناء الغوص، لكن بعد استلامها وجد أنها رائعة للغاية ولا ينبغي اصطحابها إلى المياه المالحة.

فيما قال المثمن، بيتر بولز، إن هواة جمع المتعلقات الثمينة يحبون هذه الساعة، نظرًا لشهرتها وندرتها، وترجع قيمة هذه النسخة منها بالتحديد إلى كونها لم تستخدم إضافة إلى احتفاظ مالكها بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بها.


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خاص - يمن برس

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