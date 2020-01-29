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تحذير هام من مركز الأرصاد بشأن طقس الغد
الاربعاء, 29 يناير, 2020 09:27:00 مساءً

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تحذير هام من مركز الأرصاد بشأن طقس الغد

*يمن برس - متابعة خاصة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة والجافة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكذلك المناطق الصحراوية وقد تتشكل الشابورة المائية اوالضباب اثناء ساعات المساء والصباح الباكرعلى أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( المحويت ،حجة ،ريمة، ذمار ،إب وتعز ).

وحذر المركز في نشرته الصادرة اليوم الأربعاء، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات (المحويت ،حجة ،ريمه ،إب وتعز) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.

ونبه مرتادي البحر حول أرخبيل سقطري والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.


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خاص - يمن برس

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