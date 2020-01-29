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الحوثيون ينشرون خريطة تظهر وصولهم إلى تخوم مأرب وعاصمة الجوف
الاربعاء, 29 يناير, 2020 10:20:00 مساءً

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الحوثيون ينشرون خريطة تظهر وصولهم إلى تخوم مأرب وعاصمة الجوف
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*يمن برس - خاص
نشرت جماعة الحوثي، خارطة تبين المناطق التي زعموا السيطرة عليها في نهم ومأرب والجوف بعد عملية “البنيان المرصوص” التي أعلنوا عنها اليوم اليوم الأربعاء.

وتبين الخريطة التي نشرها الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع في مؤتمر صحفي بصنعاء، وصول قوات الحوثيين إلى تخوم مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وكذلك تخوم مدينة مأرب.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، "تحرير مديرية نهم شرقي صنعاء بالكامل"ومديريات في مأرب والجوف في عملية عسكرية أطلقت عليها الجماعة اسم "عملية البنيان المرصوص".

 
يمن برس - الحوثيون ينشرون خريطة تظهر وصولهم إلى تخوم مأرب وعاصمة الجوف



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