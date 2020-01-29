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الحوثيون يشنون هجوماً مباغتاً لإسقاط هذه المحافظة الجنوبية
الاربعاء, 29 يناير, 2020 10:40:00 مساءً

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الحوثيون يشنون هجوماً مباغتاً لإسقاط هذه المحافظة الجنوبية
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*يمن برس - خاص
 أفشلت القوات المشتركة، مساء اليوم، هجوماً شنه الحوثيون على مواقع غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن القوات المشتركة تصدت لهجوم حوثي مباغت على مواقعها في جبهة بتار، غربي الفاخر، بمديرية قعطبة.

وأوضح أن القوات المشتركة تمكنت من إفشال الهجوم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

ومنذ أيام يكشف الحوثيون هجماتهم على محور جبهة بتار والجب والشامرية، بهدف التقدم والسيطرة على معسكر الجب الاستراتيجي.


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خاص - يمن برس

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