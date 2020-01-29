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الإمارات تكشف سبب الحريق في سفينة قبالة سواحلها

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*يمن برس - متابعات

أفادت وكالة الأنباء الأماراتية الأربعاء، بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي شب في سفينة قبالة سواحل الإمارات، وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.



وأوضحت الوكالة أنه جرى إنقاذ بحارة وطاقم سفينة النفط البنمية غير المحملة في عرض الخليج بعد نشوب حريق فيها.



وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، قد أعلن الأربعاء، ورود تقارير حول احتراق سفينة في شمال غرب الإمارات العربية المتحدة، وقبالة سواحل الشارقة تحديدا.



وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت سفينة وهي تحترق.



يذكر أن حركة الملاحة في منطقة الخليج قد تعرضت لاعتداءات من جانب إيران خلال العام الماضي، ما اضطر الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إرسال قطع بحرية لضمان أمن الملاحة في المنطقة





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت وكالة الأنباء الأماراتية الأربعاء، بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي شب في سفينة قبالة سواحل الإمارات، وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.وأوضحت الوكالة أنه جرى إنقاذ بحارة وطاقم سفينة النفط البنمية غير المحملة في عرض الخليج بعد نشوب حريق فيها.وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، قد أعلن الأربعاء، ورود تقارير حول احتراق سفينة في شمال غرب الإمارات العربية المتحدة، وقبالة سواحل الشارقة تحديدا.وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت سفينة وهي تحترق.يذكر أن حركة الملاحة في منطقة الخليج قد تعرضت لاعتداءات من جانب إيران خلال العام الماضي، ما اضطر الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إرسال قطع بحرية لضمان أمن الملاحة في المنطقة







الامارات حريق سفينة



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