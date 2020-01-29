إفشال هجوم صاروخي استهدف منشأة أرامكو السعودية

*يمن برس - متابعات
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين سعوديين تأكيدهم أن الدفاعات الجوية أسقطت الأسبوع الماضي صواريخ استهدفت منشآت أرامكو.
وبحسب المسؤولين الذين لم تسمه الصحيفة، فإن الدفاعات الجوية أحبطت جميع الضربات الصاروخية.
وكانت هجمات استهدفت مصنعي نفط تابعين لشركة أرامكو في أبقيق وخريص في سبتمبر/أيلول الماضي، قد عطلت نصف الإنتاج النفطي السعودي، وهو ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية اليومية.
أعلنت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء استهداف شركة أرامكو في جازان وأهداف حساسة بالعمق السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
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