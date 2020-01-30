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دودة تعيش في دماغ رجل لمدة 10 سنوات.. ماذا فعلت بدماغه؟
الخميس, 30 يناير, 2020 12:45:00 صباحاً

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دودة تعيش في دماغ رجل لمدة 10 سنوات.. ماذا فعلت بدماغه؟
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*يمن برس - متابعات
في حالة طبية نادرة، كشفت الفحوص عن وجود دودة شريطية داخل دماغ رجل، والأدهى أنها استقرت في موقعها لنحو 10 سنوات.

وكان جيراردو، الذي يعيش في ولاية تكساس الأميركية، يشتكي من صداع دائم وقيء لعدة أشهر، حتى توصل الأطباء أخيرا إلى مصدر معاناته.


وكان أول ما لفت نظر جيراردو إلى مشكلته، تعرضه للإغماء خلال مباراة كرة قدم العام الماضي.


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خاص - يمن برس

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