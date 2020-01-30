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هل تشهد رسوم المرافقين في السعودية تعديلات جديدة؟

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*يمن برس - متابعات



أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أنه لا يوجد أي قرار جديد بإعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة والمرافقين بالمملكة.



وقال” الجدعان” رداً على سؤال لـ”العربية.نت”، حول إمكانية إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة للمملكة: “ليس الآن”، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.



وأوضح “الجدعان” أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته.



وكان الجدعان قد أكد في ديسمبر الماضي أنه “لا نية لتعديل رسوم الوافدين”.



وبدأت المملكة تطبيق “المقابل المالي” على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أنه لا يوجد أي قرار جديد بإعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة والمرافقين بالمملكة.وقال” الجدعان” رداً على سؤال لـ”العربية.نت”، حول إمكانية إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة للمملكة: “ليس الآن”، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.وأوضح “الجدعان” أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته.وكان الجدعان قد أكد في ديسمبر الماضي أنه “لا نية لتعديل رسوم الوافدين”.وبدأت المملكة تطبيق “المقابل المالي” على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.







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