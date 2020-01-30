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الشاب المصري المتزوج من بريطانية عمرها 80 عاما: لا أبحث عن المال ووجدت السعادة معها

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*يمن برس - متابعات

رفض الشاب المصري أحمد محمد 35 سنة، الاتهامات التي وجهت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال زواجه من سيدة بريطانية تبلغ من العمر 80 عاما، للحصول على أموالها أو الجنسية البريطانية. وأوضح في لقاء معه عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن ارتباطه بها جاء بعد شعوره معها بالراحة والسعادة، لافتاً انه يعمل كمفتش للجودة، وحالته المادية ميسورة، كما سافر للعديد من الدول، وفي المقابل لا تمتلك زوجته أموالاً ليطمع فيها، ومنذ بداية تعارفهما أكد لها أنه لا يحتاج للمال، بحسب ما ذكر. وأشار أنه لم يرتكب خطاً او حراماً، بل بالعكس كتبت عنه الصحف الغربية باعتباره مثال جيد للشباب المصري، لافتاً إلى أن زوجته كانت متزوجة من قبل في بريطانيا، وبعد زواجها منه أشارت إلى أن "الرجل المصري أفضل رجل في العالم" وأعرب أحمد عن استيائه الشديد من نشر موضوع زواجه والردود التي أحدثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما حملته من إساءة له ولأسرته، داعياً وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحترام خصوصيات الآخرين. لافتاً أنه قرر الانتقال من مصر بعد ما تعرض له من تشهير بين يوم وليلة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رفض الشاب المصري أحمد محمد 35 سنة، الاتهامات التي وجهت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال زواجه من سيدة بريطانية تبلغ من العمر 80 عاما، للحصول على أموالها أو الجنسية البريطانية. وأوضح في لقاء معه عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن ارتباطه بها جاء بعد شعوره معها بالراحة والسعادة، لافتاً انه يعمل كمفتش للجودة، وحالته المادية ميسورة، كما سافر للعديد من الدول، وفي المقابل لا تمتلك زوجته أموالاً ليطمع فيها، ومنذ بداية تعارفهما أكد لها أنه لا يحتاج للمال، بحسب ما ذكر. وأشار أنه لم يرتكب خطاً او حراماً، بل بالعكس كتبت عنه الصحف الغربية باعتباره مثال جيد للشباب المصري، لافتاً إلى أن زوجته كانت متزوجة من قبل في بريطانيا، وبعد زواجها منه أشارت إلى أن "الرجل المصري أفضل رجل في العالم" وأعرب أحمد عن استيائه الشديد من نشر موضوع زواجه والردود التي أحدثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما حملته من إساءة له ولأسرته، داعياً وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحترام خصوصيات الآخرين. لافتاً أنه قرر الانتقال من مصر بعد ما تعرض له من تشهير بين يوم وليلة.







مصري بريطانية زواج



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