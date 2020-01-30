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5 سيارات "فاخرة رخيصة" ستجعلك تبدو وكأنك مليونيراً!

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*يمن برس - متابعات

بلغ تكلفة الطرازات الجديدة الفاخرة أرقاماً لا يمكن إلا لفئة النخبة تحملها، لا بل أن كثير من الناس غير قادرين على اقتناء حتى سيارة جديدة من الفئات الموجهة للشرائح الكبرى من العملاء.



ولكن ما سنستعرضه هو سيارات فاخرة ومميزة حقاً إلا أنها مستعملة والأهم من ذلك ثمنها الذي يقل عن أي سيارة جديدة عادية حتى من الفئات الصغيرة!





1- مرسيدس S550 2007:



الفئة S دائماً أبداً رمزاً للفخامة والترف في كافة أجيالها، فكيف إذا حصلت على نسخة تعود إلى بدايات الجيل الفائت، وليست أي نسخة، إنما S550 2007 التي لا تتميز بحضورها المهيب على الطرقات فحسب، بل بأدائها الباهر الذي يؤمنه محرك V8 سعة 5.0 ليتر بقوة 382 حصاناً. هذا بالإضافة إلى مقصورة فاخرة بامتياز مع مقاعد مدفئة ومبردة، مثبت سرعة برادار مساعد ومساحات رحبة لأبعد درجة في الداخل.



2- BMW 740i 2011:



إذا أردت شيء أكثر متعة في القيادة وأكثر حداثة أيضاً من الـ مرسيدس الآنفة الذكر، فإليك هذه الـ BMW 740i 2011 بمحركها المعزز بتوربو مزدوج لتوليد 322 حصاناً. وطبعاً لديها تجهيزات قد تكون أحدث من منافستها مع مقصورة مصنوعة بجودة لا تضاهى ورحابة من المستوى الرفيع بالإضافة إلى فخامة حاضرة في أدق التفاصيل. ثمنها قد يكون أغلى قليلاً من الأولى إلا أنه منخفض للغاية طبعاً مقارنة بما كانت عليه في حلتها الجديدة.



3- أودي A8 2006:



جسم مصنوع من الألومنيوم كان بمثابة الثورة عندما ظهر، مظهر كلاسيكي لا تظهر عليه علامات التقدم بالعمر مهما أكل الدهر عليه وشرب. أداء مثير مع نظام دفع رباعي يستمد حركته من قلب ميكانيكي V8 سعة 4.2 ليتر بقوة 335 حصاناً. وطبعاً، مقصورة فاخرة ورحبة وتجهيزات سوبر غنية ومرضية حتى يومنا هذا.



4- بورشه بوكستر 2005:



لست من هواة السيارات الكبيرة الفاخرة؟ إذاً أنت من عشاق الرياضية المثيرة خلف مقودها والتي تزداد إثارةً بفضل سقفها القابل للكشف... إليك ما تصبو إليه وأكثر مع بورشه بوكستر 2005 بمحركها المنبطح السداسي الأسطوانات سعة 2.7 ليتر بقوة 236 حصاناً أو شقيقتها بوكستر S بمحرك سعة 3.2 ليتر بقوة 276 حصاناً.



5- جاكوار XK 2008:



إذا كنت تبحث عن شيء أرستقراطي إنكليزي النكهة فستجد أكثر مما تتخيل في جاكوار XK 2008 الكلاسيكية الشخصية والحضور مع أداء رائع عبر محرك V8 سعة 4.2 ليتر يولد 300 حصاناً... هذا ما ستحتاج إليه لتبدو بين أقرانك وكأنك ثري يهوى الطابع الإنكليزي!





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بلغ تكلفة الطرازات الجديدة الفاخرة أرقاماً لا يمكن إلا لفئة النخبة تحملها، لا بل أن كثير من الناس غير قادرين على اقتناء حتى سيارة جديدة من الفئات الموجهة للشرائح الكبرى من العملاء.ولكن ما سنستعرضه هو سيارات فاخرة ومميزة حقاً إلا أنها مستعملة والأهم من ذلك ثمنها الذي يقل عن أي سيارة جديدة عادية حتى من الفئات الصغيرة!1- مرسيدس S550 2007:الفئة S دائماً أبداً رمزاً للفخامة والترف في كافة أجيالها، فكيف إذا حصلت على نسخة تعود إلى بدايات الجيل الفائت، وليست أي نسخة، إنما S550 2007 التي لا تتميز بحضورها المهيب على الطرقات فحسب، بل بأدائها الباهر الذي يؤمنه محرك V8 سعة 5.0 ليتر بقوة 382 حصاناً. هذا بالإضافة إلى مقصورة فاخرة بامتياز مع مقاعد مدفئة ومبردة، مثبت سرعة برادار مساعد ومساحات رحبة لأبعد درجة في الداخل.2- BMW 740i 2011:إذا أردت شيء أكثر متعة في القيادة وأكثر حداثة أيضاً من الـ مرسيدس الآنفة الذكر، فإليك هذه الـ BMW 740i 2011 بمحركها المعزز بتوربو مزدوج لتوليد 322 حصاناً. وطبعاً لديها تجهيزات قد تكون أحدث من منافستها مع مقصورة مصنوعة بجودة لا تضاهى ورحابة من المستوى الرفيع بالإضافة إلى فخامة حاضرة في أدق التفاصيل. ثمنها قد يكون أغلى قليلاً من الأولى إلا أنه منخفض للغاية طبعاً مقارنة بما كانت عليه في حلتها الجديدة.3- أودي A8 2006:جسم مصنوع من الألومنيوم كان بمثابة الثورة عندما ظهر، مظهر كلاسيكي لا تظهر عليه علامات التقدم بالعمر مهما أكل الدهر عليه وشرب. أداء مثير مع نظام دفع رباعي يستمد حركته من قلب ميكانيكي V8 سعة 4.2 ليتر بقوة 335 حصاناً. وطبعاً، مقصورة فاخرة ورحبة وتجهيزات سوبر غنية ومرضية حتى يومنا هذا.4- بورشه بوكستر 2005:لست من هواة السيارات الكبيرة الفاخرة؟ إذاً أنت من عشاق الرياضية المثيرة خلف مقودها والتي تزداد إثارةً بفضل سقفها القابل للكشف... إليك ما تصبو إليه وأكثر مع بورشه بوكستر 2005 بمحركها المنبطح السداسي الأسطوانات سعة 2.7 ليتر بقوة 236 حصاناً أو شقيقتها بوكستر S بمحرك سعة 3.2 ليتر بقوة 276 حصاناً.5- جاكوار XK 2008:إذا كنت تبحث عن شيء أرستقراطي إنكليزي النكهة فستجد أكثر مما تتخيل في جاكوار XK 2008 الكلاسيكية الشخصية والحضور مع أداء رائع عبر محرك V8 سعة 4.2 ليتر يولد 300 حصاناً... هذا ما ستحتاج إليه لتبدو بين أقرانك وكأنك ثري يهوى الطابع الإنكليزي!







تكنولوجيا سيارات رخيصة



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