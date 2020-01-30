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شاهد نواب البرلمان الأوروبي يودعون بريطانيا بنشيد حزين "فيديو"

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*يمن برس - متابعة خاصة

سادت مشاعر حزينة لدى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد مصادقتهم في بروكسل الأربعاء على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، ووجدوا أنفسهم يتجمعون في قاعة البرلمان، كأن الواحد منهم يلوح بالمنديل لوداع البلاد التي كانت عضواً في الاتحاد طوال 47 سنة، وتغادره غداً الجمعة كآخر يوم لها فيه، فرددوا واحدة من أشهر أغانيها العاكسة الحزن المرفق بالأسى المختلج في النفس لحظة الفراق.



الأغنية، نشيد عنوانه Auld lang syne ألفه الشاعر الاسكتلندي Robert Burns الراحل صيف 1796 بعمر 37 سنة، ونسمع النواب في الفيديو المرفق وهم يرددون ما تيسر من ترجمته للإنجليزية، لأن عبارات الأغنية المعروفة بعنوان "منذ زمن بعيد" هي باللغة الاسكتلندية، إلا أنها مترجمة إلى معظم اللغات، ومنها العربية التي ظهرت في 1951 وقام بها الكاتب السوداني الراحل محمد سعيد أحمد.



ونرى في الفيديو أن عدداً من نواب البرلمان الأوروبي كان يبتسم عندما بدأ ترديد الأغنية في القاعة، ثم اختفت الابتسامات سريعاً، وحل مكانها وجوم مهيب على الوجوه، إلى درجة أن النائب من حزب العمال البريطاني، روري بالمر، ظهر يحاول السيطرة على دموعه، وبدا الحزن واضحاً عليه وعلى المنشدين لعبارات الأغنية التي تقول بعض ترجمتها العربية: "هل ننسى أياماً مضت.. هل ننسى ذكراها. كم قد رتعنا في الربى فرحاً بمثواها.. كم قد قطفنا من زهور من ثناياها. كم قد مشيناها خط.. كم قد مشيناها" وكله يعبر عن دور فاعل كان لبريطانيا في الاتحاد، ثم انتهى كل شيء بساعات معدودات من استفتاء سريع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سادت مشاعر حزينة لدى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد مصادقتهم في بروكسل الأربعاء على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، ووجدوا أنفسهم يتجمعون في قاعة البرلمان، كأن الواحد منهم يلوح بالمنديل لوداع البلاد التي كانت عضواً في الاتحاد طوال 47 سنة، وتغادره غداً الجمعة كآخر يوم لها فيه، فرددوا واحدة من أشهر أغانيها العاكسة الحزن المرفق بالأسى المختلج في النفس لحظة الفراق.الأغنية، نشيد عنوانه Auld lang syne ألفه الشاعر الاسكتلندي Robert Burns الراحل صيف 1796 بعمر 37 سنة، ونسمع النواب في الفيديو المرفق وهم يرددون ما تيسر من ترجمته للإنجليزية، لأن عبارات الأغنية المعروفة بعنوان "منذ زمن بعيد" هي باللغة الاسكتلندية، إلا أنها مترجمة إلى معظم اللغات، ومنها العربية التي ظهرت في 1951 وقام بها الكاتب السوداني الراحل محمد سعيد أحمد.ونرى في الفيديو أن عدداً من نواب البرلمان الأوروبي كان يبتسم عندما بدأ ترديد الأغنية في القاعة، ثم اختفت الابتسامات سريعاً، وحل مكانها وجوم مهيب على الوجوه، إلى درجة أن النائب من حزب العمال البريطاني، روري بالمر، ظهر يحاول السيطرة على دموعه، وبدا الحزن واضحاً عليه وعلى المنشدين لعبارات الأغنية التي تقول بعض ترجمتها العربية: "هل ننسى أياماً مضت.. هل ننسى ذكراها. كم قد رتعنا في الربى فرحاً بمثواها.. كم قد قطفنا من زهور من ثناياها. كم قد مشيناها خط.. كم قد مشيناها" وكله يعبر عن دور فاعل كان لبريطانيا في الاتحاد، ثم انتهى كل شيء بساعات معدودات من استفتاء سريع.

- فيديو :









مشاعر حزن بريطانيا الاتحاد الأوروبي



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