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القوات المشتركة تصد هجومًا حوثيًا غرب قعطبة

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*يمن برس - متابعة خاصة



تمكنت القوات المشتركة من صد هجوم مباغت شنه مسلحو جماعة الحوثي مساء أمس على مواقع الحرة في جبهة بتار شمال غرب مديرية قعطبة.



وأكد القائد الميداني عبده العشوي أن القوات المشتركة تمكنت من كسر هجوم مباغت شنه مسلحو الحوثي على مواقع المقاومة في الحرة، أستخدمت فيه جميع أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والرشاشة .



وأضاف : أنه في هذا الهجوم سقط عدد من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، حيث يحاول مسلحو الحوثي انتشال قتلاهم في الشعاب والأودية المحيطة بالموقع بعد ان تم استهدافهم من قبل القناصة ورماة العيارات المتوسطه .



وتحاول عناصر الحوثي شن هجمات مباغته لإحراز اي تقدم يذكر في جبهة الضالع بعد تقدمها على جيش الشرعية في جبهات مأرب والجوف في حين يتكرر مشهد انتكاستها في جبهة الضالع بعد كل هجوم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت القوات المشتركة من صد هجوم مباغت شنه مسلحو جماعة الحوثي مساء أمس على مواقع الحرة في جبهة بتار شمال غرب مديرية قعطبة.وأكد القائد الميداني عبده العشوي أن القوات المشتركة تمكنت من كسر هجوم مباغت شنه مسلحو الحوثي على مواقع المقاومة في الحرة، أستخدمت فيه جميع أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والرشاشة .وأضاف : أنه في هذا الهجوم سقط عدد من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، حيث يحاول مسلحو الحوثي انتشال قتلاهم في الشعاب والأودية المحيطة بالموقع بعد ان تم استهدافهم من قبل القناصة ورماة العيارات المتوسطه .وتحاول عناصر الحوثي شن هجمات مباغته لإحراز اي تقدم يذكر في جبهة الضالع بعد تقدمها على جيش الشرعية في جبهات مأرب والجوف في حين يتكرر مشهد انتكاستها في جبهة الضالع بعد كل هجوم.







الحوثي القوات المشتركة قعطبة



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