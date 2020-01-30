 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / القوات المشتركة تصد هجومًا حوثيًا غرب قعطبة
القوات المشتركة تصد هجومًا حوثيًا غرب قعطبة
الخميس, 30 يناير, 2020 09:09:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
القوات المشتركة تصد هجومًا حوثيًا غرب قعطبة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة

تمكنت القوات المشتركة من صد هجوم مباغت شنه مسلحو جماعة الحوثي مساء أمس على مواقع الحرة في جبهة بتار شمال غرب مديرية قعطبة. 

وأكد القائد الميداني عبده العشوي أن القوات المشتركة تمكنت من كسر هجوم مباغت شنه مسلحو الحوثي على مواقع المقاومة في الحرة، أستخدمت فيه جميع أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والرشاشة .

وأضاف : أنه في هذا الهجوم سقط عدد من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، حيث يحاول مسلحو الحوثي انتشال قتلاهم في الشعاب والأودية المحيطة بالموقع بعد ان تم استهدافهم من قبل القناصة ورماة العيارات المتوسطه .

وتحاول عناصر الحوثي شن هجمات مباغته لإحراز اي تقدم يذكر في جبهة الضالع بعد تقدمها على جيش الشرعية في جبهات مأرب والجوف في حين يتكرر مشهد انتكاستها في جبهة الضالع بعد كل هجوم.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
822
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©