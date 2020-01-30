الصفحة الرئيسية / طب وصحة / كورونا يجتاح 20 دولة في العالم "إحصائيات مفصلة"

كورونا يجتاح 20 دولة في العالم "إحصائيات مفصلة"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

وصل فيروس كورونا ذائع الصيت إلى 19 دولة في العالم منذ ظهوره.



وحدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والذي بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" حتى تاريخ الـ29 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتصبح 7711 إصابة منها 170 وفاة.



وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول وعدد الحالات المؤكدة رسميا:



1- أستراليا (7 إصابات على الأقل)



2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)



3- كندا (إصابتان على الأقل)



4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)



5- فرنسا (5 إصابات على الأقل)



6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل)



7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل)



8- اليابان (11 إصابة على الأقل)



9- موناكو (7 إصابات على الأقل)



10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)



11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)



12- سنغافورة (10 إصابات على الأقل)



13- كوريا الجنوبية (4 إصابات على الأقل)



14- سيريلانكا (4 إصابات على الأقل)



15- تايوان (8 إصابات على الأقل)



16- تايلاند (14 إصابة على الأقل)



17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)



18- الولايات المتحدة الأمريكية (5 إصابات على الأقل)



19- فيتنام (إصابتان على الأقل)





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصل فيروس كورونا ذائع الصيت إلى 19 دولة في العالم منذ ظهوره.وحدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والذي بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" حتى تاريخ الـ29 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتصبح 7711 إصابة منها 170 وفاة.وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول وعدد الحالات المؤكدة رسميا:1- أستراليا (7 إصابات على الأقل)2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)3- كندا (إصابتان على الأقل)4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)5- فرنسا (5 إصابات على الأقل)6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل)7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل)8- اليابان (11 إصابة على الأقل)9- موناكو (7 إصابات على الأقل)10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)12- سنغافورة (10 إصابات على الأقل)13- كوريا الجنوبية (4 إصابات على الأقل)14- سيريلانكا (4 إصابات على الأقل)15- تايوان (8 إصابات على الأقل)16- تايلاند (14 إصابة على الأقل)17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)18- الولايات المتحدة الأمريكية (5 إصابات على الأقل)19- فيتنام (إصابتان على الأقل)







كورونا 20 دولة تفاصيل



شارك الخبر أصدقاءك:



1177

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







