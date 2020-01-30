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بعد أيام من اختطاف رئيسها ..الحوثي يستكمل سيطرته على جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء

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جامعة العلوم والتكنولوجيا

*يمن برس -صنعاء

أزاحت مليشيا الحوثي الانقلابية، غالبية قيادات جامعة العلوم والتكنلوجيا، من مواقعهم بعد السيطرة على الجامعة وتعيين رئيساً جديداً لها.



وقالت مصادر في الجامعة، إن المدعو "صالح مسفر الشاعر" المعين من المليشيا تحت مُسمى "الحارس القضائي" على أملاك جامعة ومستشفى العلوم والتكنلوجيا، قام بتعيين عادل المتوكل رئيساً للجامعة والمستشفى، بعد اختطاف رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان وإخفاءه في مكان مجهول.



وبحسب المصادر فإن رئيس الجامعة المعين من الحوثيين "عادل المتوكل" قام بإبعاد أغلب القيادات في الجامعة من مناصبهم، وشملت حملة الإبعاد "نائب رئيس الجامعة، والأمين العام، ومدير الشؤون المالية، ومدير النظام الفني الآي تي، ومدير المشتريات، ومدراء الكليات التابعة للجامعة".



وأضافت المصادر أن المتوكل اجتمع بالأكاديميين وقال "أي واحد ما يداوم نجيب غيره وطلب من بعض الأشخاص بالاسم أن يبقوا في بيوتهم وإذا احتاجهم سوف يستدعيهم".



ويوم الأحد اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا واخفته في مكان مجهول، بعد رفضه التنحي عن منصبه لصالح من عينته المليشيا رئيساً جديداً لها.



ولقيت حادثة اختطاف الدكتور حميد عقلان إدانة واسعة من نشطاء ومسؤولين حكوميين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أزاحت مليشيا الحوثي الانقلابية، غالبية قيادات جامعة العلوم والتكنلوجيا، من مواقعهم بعد السيطرة على الجامعة وتعيين رئيساً جديداً لها.وقالت مصادر في الجامعة، إن المدعو "صالح مسفر الشاعر" المعين من المليشيا تحت مُسمى "الحارس القضائي" على أملاك جامعة ومستشفى العلوم والتكنلوجيا، قام بتعيين عادل المتوكل رئيساً للجامعة والمستشفى، بعد اختطاف رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان وإخفاءه في مكان مجهول.وبحسب المصادر فإن رئيس الجامعة المعين من الحوثيين "عادل المتوكل" قام بإبعاد أغلب القيادات في الجامعة من مناصبهم، وشملت حملة الإبعاد "نائب رئيس الجامعة، والأمين العام، ومدير الشؤون المالية، ومدير النظام الفني الآي تي، ومدير المشتريات، ومدراء الكليات التابعة للجامعة".وأضافت المصادر أن المتوكل اجتمع بالأكاديميين وقال "أي واحد ما يداوم نجيب غيره وطلب من بعض الأشخاص بالاسم أن يبقوا في بيوتهم وإذا احتاجهم سوف يستدعيهم".ويوم الأحد اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا واخفته في مكان مجهول، بعد رفضه التنحي عن منصبه لصالح من عينته المليشيا رئيساً جديداً لها.ولقيت حادثة اختطاف الدكتور حميد عقلان إدانة واسعة من نشطاء ومسؤولين حكوميين.







الحوثي جامعة العلوم والتكنولوجيا صنعاء



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