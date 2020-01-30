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غزو جديد يجتاح العاصمة صنعاء وسط مخاوف كبيرة ومناشدات بالتدخل الفوري

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أسراب من الجراد في صنعاء

*يمن برس -صنعاء

اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي، مجدداً العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في حين أعلن مركز حكومي دق ناقوس الخطر محذراً من كارثة اقتصادية.



ونقل (المشهد الخليجي) عن سكان محليين قولهم "إن حشرات الجراد الصحراوي شوهدت مجدداً وهي تجتاح العاصمة صنعاء بأسراب كثيفة.





ووصلت قبل أسبوع أسراب من الجراد محافظة تعز جنوبي غرب اليمن واستمرت لعدة أيام وسط مخاوف كبيرة من قبل المواطنين لا سيما أصحاب المزارع .



واجتاحت أسراب الجراد الصحراوي خلال العام الماضي 2019 العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي، مجدداً العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في حين أعلن مركز حكومي دق ناقوس الخطر محذراً من كارثة اقتصادية.ونقل (المشهد الخليجي) عن سكان محليين قولهم "إن حشرات الجراد الصحراوي شوهدت مجدداً وهي تجتاح العاصمة صنعاء بأسراب كثيفة.ووصلت قبل أسبوع أسراب من الجراد محافظة تعز جنوبي غرب اليمن واستمرت لعدة أيام وسط مخاوف كبيرة من قبل المواطنين لا سيما أصحاب المزارع .واجتاحت أسراب الجراد الصحراوي خلال العام الماضي 2019 العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.







جراد العاصمة صنعاء ناقوس الخطر



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