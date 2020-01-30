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شاب يفقد السيطرة على سلاحه فيتسبب بفاجعة كبيرة في حفل زفاف غربي"تعز"
الخميس, 30 يناير, 2020 04:04:00 مساءً

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شاب يفقد السيطرة على سلاحه فيتسبب بفاجعة كبيرة في حفل زفاف غربي"تعز"
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*يمن برس -تعز
تحول عرس أحد الشبان في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، إلى مأتم جراء فقدان شاب السيطرة على سلاحه الآلي "كلاشينكوف". 

وقالت مصادر محلية، إن أحد الشبان قام بإطلاق النار في الهواء من سلاحه الآلي "كلاشينكوف" خلال مراسم زفاف شاب في مديرية موزع، غرب تعز، لكنه فجأة فقد السيطرة عليه وانزلق من يديه ما أدى إلى إطلاق النار على الحاضرين في حفل الزفاف.


وأوضحت المصادر أن الشابين؛ ماهر الدرين وجميل الطاير قتلا وأصيب آخرون تم إسعافهم لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن قامت بالتحفظ على الجاني وإيداعه السجن.


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خاص - يمن برس

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