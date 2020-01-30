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الريال اليمني يعاود انهياره المخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد حالة استقرار نسبية في الأيام الماضية(السعر الآن)
الخميس, 30 يناير, 2020 04:16:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
عاود الريال اليمني انهياره وتراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد حالة الاستقرار النسبي التي شهدها في الأيام الماضية لا سيما بعد سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية حسب إعلان البنك المركزي في عدن .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 30 يناير 2020 كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 169
الدولار : 642
الإماراتي : 172
العماني : 1648
ذهب كسر 21 : 27,500
(( أسعار البيع ))
السعودي : 170
الدولار : 648
الإماراتي : 174
العماني : 1675
ذهب كسر 21 : 27,900
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