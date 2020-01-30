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الريال اليمني يعاود انهياره المخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد حالة استقرار نسبية في الأيام الماضية(السعر الآن)

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*يمن برس -خاص

عاود الريال اليمني انهياره وتراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد حالة الاستقرار النسبي التي شهدها في الأيام الماضية لا سيما بعد سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية حسب إعلان البنك المركزي في عدن .





وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 30 يناير 2020 كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 169

⁦ الدولار : 642

⁦ الإماراتي : 172

⁦ العماني : 1648

ذهب كسر 21 : 27,500





(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 170

⁦ الدولار : 648

⁦ الإماراتي : 174

⁦ العماني : 1675

ذهب كسر 21 : 27,900





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عاود الريال اليمني انهياره وتراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد حالة الاستقرار النسبي التي شهدها في الأيام الماضية لا سيما بعد سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية حسب إعلان البنك المركزي في عدن .وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 30 يناير 2020 كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 169⁦ الدولار : 642⁦ الإماراتي : 172⁦ العماني : 1648ذهب كسر 21 : 27,500(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 170⁦ الدولار : 648⁦ الإماراتي : 174⁦ العماني : 1675ذهب كسر 21 : 27,900







الريال الدولار العملات الأجنبية



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