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الرئيس هادي يعقد اجتماعا عاجلا بقيادة القوات المشتركة في الرياض
الخميس, 30 يناير, 2020 05:05:00 مساءً

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الرئيس هادي يعقد اجتماعا عاجلا بقيادة القوات المشتركة في الرياض
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*يمن برس -متابعة خاصة
ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، اجتماعاً عسكرياً لقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي.

وقالت مصادر حكومية، إن الرئيس هادي اطلع خلال الاجتماع الذي حضره نائبه الفريق علي محسن صالح، على سير المعارك العسكرية في جبهات نهم والجوف وصرواح والجبهات الأخرى، التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، منذ أيام.

وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح وقائد القوات المشتركة سمو الأمير  الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز وقيادة القوات المشتركة ومن الداخل عبر الدائرة المغلقة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وقائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز ومحافظ مارب اللواء سلطان بن علي العرادة والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري وقائد التحالف بمأرب .
 


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خاص - يمن برس

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