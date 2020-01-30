الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / ابنة الملياردير"بيل جيتس" توافق على الزواج من الشاب المصري"نايل نصار"

ابنة الملياردير"بيل جيتس" توافق على الزواج من الشاب المصري"نايل نصار"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -متابعة خاصة

قالت ابنة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أنها وافقت على طلب الزواج، الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار.



جاء ذلك في تدوينة على حسابها الرسمي في "انستغرام"، ردا على تدوينة سابقة، للفارس المصري، تحدث فيها عن كونه أسعد رجل في العالم معها.



ونشر نايل نصار، صورة مع جينيفر قال فيها: "قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير".



وأضاف: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سوية في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي".





وردت جينيفر على صفحتها: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة..".



نشأ نصار في الكويت وهناك بدأ أولى خطواته في عالم الفروسية، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتخرج من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا 2013 بالتوازي مع تقدمه في رياضة الفروسية، التي أسفرت عن تتويجه بالعديد من البطولات العالمية.



وكشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية فى يوليو 2017 عن علاقة صداقة تجمع نصار بـ "جينفر" ابنة ثاني أغنى رجل في العالم الذي تقدر ثروته بـ 90 مليار دولار .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت ابنة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أنها وافقت على طلب الزواج، الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار.جاء ذلك في تدوينة على حسابها الرسمي في "انستغرام"، ردا على تدوينة سابقة، للفارس المصري، تحدث فيها عن كونه أسعد رجل في العالم معها.ونشر نايل نصار، صورة مع جينيفر قال فيها: "قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير".وأضاف: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سوية في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي".وردت جينيفر على صفحتها: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة..".نشأ نصار في الكويت وهناك بدأ أولى خطواته في عالم الفروسية، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتخرج من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا 2013 بالتوازي مع تقدمه في رياضة الفروسية، التي أسفرت عن تتويجه بالعديد من البطولات العالمية.وكشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية فى يوليو 2017 عن علاقة صداقة تجمع نصار بـ "جينفر" ابنة ثاني أغنى رجل في العالم الذي تقدر ثروته بـ 90 مليار دولار .







بيل جيتس نايل نصار الزواج



شارك الخبر أصدقاءك:



1257

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







