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من العاصمة مسقط .."الميسري" يزف بشرى سارة لكل اليمنيين داخل السلطنة وخارجها

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الميسري يفتتح الإصدار الآلي للجوازات في عمان

*يمن برس -متابعات

افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، اليوم الخميس، مركز الإصدار الآلي للجوازات في السفارة اليمنية لدى سلطنة عمان بحضور وكيل وزارة الخارجية أوسان العود.



ونوه الميسري بهذه الخطوة لخدمة اليمنيين المقيمين بالسلطنة وخارجها وترتيب أوضاعهم للحصول على جوازات السفر .حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".



من جهته أشاد سفير اليمن لدى السلطنة الدكتور خالد شطيف بالجهود التي بذلت لافتتاح المركز بالسفارة لخدمة اليمنيين خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها حكومة سلطنة عمان لليمنيين الذين يرغبون بالسفر من والى اليمن عبر الأراضي العمانية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، اليوم الخميس، مركز الإصدار الآلي للجوازات في السفارة اليمنية لدى سلطنة عمان بحضور وكيل وزارة الخارجية أوسان العود.ونوه الميسري بهذه الخطوة لخدمة اليمنيين المقيمين بالسلطنة وخارجها وترتيب أوضاعهم للحصول على جوازات السفر .حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".من جهته أشاد سفير اليمن لدى السلطنة الدكتور خالد شطيف بالجهود التي بذلت لافتتاح المركز بالسفارة لخدمة اليمنيين خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها حكومة سلطنة عمان لليمنيين الذين يرغبون بالسفر من والى اليمن عبر الأراضي العمانية.







الميسري إصادر آلي الجوازات



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