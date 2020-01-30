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كما ورد..أكبر القبائل اليمنية تستنفر أبناءها وتعقد اجتماعا طارئاً لمواجهة المد الحوثي وإسناد الجيش الوطني (وثيقة)

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*يمن برس -خاص

اجتمعت مساء اليوم الخميس أكبر قبائل محافظة مأرب وذلك لمناقشة المستجدات الأخيرة في جبهات نهم وصرواح والجوف وخطورة ذلك على المحافظة .



وقال مراسل "يمن برس" إن مشائخ وأعيان وأفراد قبيلة مراد اجتمعوا مساء اليوم في منزل الشيخ "محمد قاسم بحيبح المرادي" وذلك من أجل مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية والتطورات الأخيرة بجبهتي نهم وصرواح .



وأضاف مراسلنا أن الاجتماع أكد على تجديد العهد للوطن والجمهورية والشرعية لاستكمال تحرير البلاد من المليشيا الحوثية ، كما أعلنوا استعدادهم لخوض المعركة الفاصلة إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



يأتي هذا الاجتماع بعد الهجوم الكبير والواسع والذي شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهات نهم والجوف وصرواح والذي أدى إلى سقوط بعض المواقع المهمة بيد المليشيا الحوثية وهو ما يشكل خطرا كبيرا على محافظة مأرب وعلى أمنها واستقرارها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اجتمعت مساء اليوم الخميس أكبر قبائل محافظة مأرب وذلك لمناقشة المستجدات الأخيرة في جبهات نهم وصرواح والجوف وخطورة ذلك على المحافظة .وقال مراسل "يمن برس" إن مشائخ وأعيان وأفراد قبيلة مراد اجتمعوا مساء اليوم في منزل الشيخ "محمد قاسم بحيبح المرادي" وذلك من أجل مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية والتطورات الأخيرة بجبهتي نهم وصرواح .وأضاف مراسلنا أن الاجتماع أكد على تجديد العهد للوطن والجمهورية والشرعية لاستكمال تحرير البلاد من المليشيا الحوثية ، كما أعلنوا استعدادهم لخوض المعركة الفاصلة إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.يأتي هذا الاجتماع بعد الهجوم الكبير والواسع والذي شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهات نهم والجوف وصرواح والذي أدى إلى سقوط بعض المواقع المهمة بيد المليشيا الحوثية وهو ما يشكل خطرا كبيرا على محافظة مأرب وعلى أمنها واستقرارها.







قبيلة مراد مأرب نهم



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