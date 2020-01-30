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أول ظهور فني لـ"نانسي عجرم"بعد حادثة السرقة والقتل

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نانسي عجرم

*يمن برس -متابعة خاصة

تستعد الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لمفاجأة جمهورها ومحبيها، غدا الجمعة، بعد حادثة محاولة سرقة منزلها، ومقتل المتهم على يد زوجها، فادي الهاشم.



وتطرح "عجرم"، أغنية مصور جديدة بعنوان "قلبي يا قلبي"، لتكون بذلك أول ظهور فني لها، بعد الحادثة التي مازالت التحقيقات مستمرة فيها.



وعرضت المطربة اللبنانية، إعلان دعائي "برومو" للأغنية، عبر قنواتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.





يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.



وكان الادعاء العام اللبناني أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.



وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.



وفي آخر تطورات القضية، كشفت جهات التحقيق اللبنانية، وفقا لوسائل إعلام، مفاجأة بشأن محمد الموسى الذي قتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.



ووفقا لما نقلته صحيفة "سبق" عن قناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات بحث القتيل عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعيه لمعرفة مكان إقامتهما.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تستعد الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لمفاجأة جمهورها ومحبيها، غدا الجمعة، بعد حادثة محاولة سرقة منزلها، ومقتل المتهم على يد زوجها، فادي الهاشم.وتطرح "عجرم"، أغنية مصور جديدة بعنوان "قلبي يا قلبي"، لتكون بذلك أول ظهور فني لها، بعد الحادثة التي مازالت التحقيقات مستمرة فيها.وعرضت المطربة اللبنانية، إعلان دعائي "برومو" للأغنية، عبر قنواتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.وكان الادعاء العام اللبناني أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.وفي آخر تطورات القضية، كشفت جهات التحقيق اللبنانية، وفقا لوسائل إعلام، مفاجأة بشأن محمد الموسى الذي قتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.ووفقا لما نقلته صحيفة "سبق" عن قناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات بحث القتيل عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعيه لمعرفة مكان إقامتهما.







نانسي عجرم قلبي يا قلبي السرقة والقتل



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