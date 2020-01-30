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وقفة احتجاجية لموظفي محافظة تعز وتكتل النقابات يصدر هذا البيان !
الخميس, 30 يناير, 2020 08:09:00 مساءً

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من الوقفة الاحتجاجية لموظفي محافظة تعز
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من الوقفة الاحتجاجية لموظفي محافظة تعز

*يمن برس -تعز
نظم العشرات من الموظفين في مدينة تعز، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على استمرار انقطاع رواتبهم منذ نحو عام.

 وفي الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها موظفو مكاتب المؤسسات والهيئات الخدمية والإدارية في المحافظة رفع المشاركون لافتات وشعارات تطالب بسرعة صرف رواتبهم.
 
واستنكر المحتجون تغاضي رئاسة الحكومة ووزارة المالية والسلطة المحلية بالمحافظة لمطالب الموظفين.
 
وطالب بيان صادر عن تكتل نقابات محافظة تعز بضرورة تثبيت المتعاقدين القدامى في السلطة المركزية والمحلية والبدء بمعالجات جادة لزيادة الرواتب بما يناسب صون كرامة الموظفين.
 
وشدد البيان على سرعة صرف رواتب الموظفين المتأخرة للعام 2016 و2017.
 
كما طالب البيان بانتظام صرف المرتبات دون عراقيل، مؤكداً استمرار الموظفين في تظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية حتى تتحقق كافة مطالبهم.
 
وخرج موظفو عدد من مؤسسات الدولة في تعز خلال الأيام الماضية في تظاهرات احتجاجية تطالب بانتظام صرف مرتباتهم إلا أن السلطة المحلية في المحافظة لم تستجيب لمطالبهم.


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خاص - يمن برس

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