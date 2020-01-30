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الحوثيون يعرضون على السودان صفقة تبادل أسرى عبر الصليب الأحمر

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الخميس، عن استعدادها اجراء محادثات مع السلطات السودانية لتبادل الأسرى عبر لجنة الصليب الأحمر الدولي.



وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة عبد القادر المرتضى في تغريده له على حسابه في تويتر:" أبلغنا السلطات السودانية، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوجود أسرى سودانيين لدينا، وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل".



وأعرب المرتضى عن أمله في أن" تتحرك السلطات السودانية للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائهم".



وفي سياق متصل، نقلت قناة المسيرة عن عضو لجنة الأسرى التابعة للجماعة أحمد ابو حمراء قوله، ان هناك عدد كبير من الأسرى السودانيين تم أسرهم خلال الفترة الماضية بعمليات عسكرية في جبهات الساحل الغربي وحرض وميدي وفي الجبهات الحدودية".



ودعا ابو حمراء "الشعب السوداني والمنضمات الحقوقية للضغط على السلطات السودانية والمطالبة بإنهاء المشاركة السودانية في الحرب على اليمن وسرعة سحب جنودها من اليمن والعمل على تحرير الأسرى من الجنود السودانيين".



وكانت السلطات السودانية الشهر الفائت، إن لديها قوات قوامها خمسة آلاف تعمل في اليمن في إطار التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة الشرعية، ضد جماعة الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الخميس، عن استعدادها اجراء محادثات مع السلطات السودانية لتبادل الأسرى عبر لجنة الصليب الأحمر الدولي.وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة عبد القادر المرتضى في تغريده له على حسابه في تويتر:" أبلغنا السلطات السودانية، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوجود أسرى سودانيين لدينا، وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل".وأعرب المرتضى عن أمله في أن" تتحرك السلطات السودانية للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائهم".وفي سياق متصل، نقلت قناة المسيرة عن عضو لجنة الأسرى التابعة للجماعة أحمد ابو حمراء قوله، ان هناك عدد كبير من الأسرى السودانيين تم أسرهم خلال الفترة الماضية بعمليات عسكرية في جبهات الساحل الغربي وحرض وميدي وفي الجبهات الحدودية".ودعا ابو حمراء "الشعب السوداني والمنضمات الحقوقية للضغط على السلطات السودانية والمطالبة بإنهاء المشاركة السودانية في الحرب على اليمن وسرعة سحب جنودها من اليمن والعمل على تحرير الأسرى من الجنود السودانيين".وكانت السلطات السودانية الشهر الفائت، إن لديها قوات قوامها خمسة آلاف تعمل في اليمن في إطار التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة الشرعية، ضد جماعة الحوثي.







اليمن الحوثي أسرى



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